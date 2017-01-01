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Зеленский прокомментировал закрытие игорных заведений

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Президент заявил, что знает, почему нардепы не проголосовали за легализацию игорного бизнеса.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Кабмина, которое нацелено на массовое закрытие игорных заведений. Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

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Зеленский уточнил, что знает, почему нардепы на приняли закон о легализации игорного бизнеса и кто стоит за этим.

“Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы“, - написал президент.

Напомним, в Украине начали бороться с незаконным игорным бизнесом.

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Теги: игорный бизнес, Зеленский
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