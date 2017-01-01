Зеленский прокомментировал закрытие игорных заведений
Президент заявил, что знает, почему нардепы не проголосовали за легализацию игорного бизнеса.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Кабмина, которое нацелено на массовое закрытие игорных заведений. Об этом президент написал в своем Telegram-канале.
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Зеленский уточнил, что знает, почему нардепы на приняли закон о легализации игорного бизнеса и кто стоит за этим.
“Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы“, - написал президент.
Напомним, в Украине начали бороться с незаконным игорным бизнесом.
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