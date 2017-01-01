Сколько стоит аренда квартир на новогодние праздники

Дороже всего жилье в столице.

В столице на праздники цены на аренду жилья стартуют от 650 грн в сутки depositphotos.com

Новый год уже на носу и пора решать, где же лучше всего его встретить. Многие предпочитают провести праздничную ночь в кафе или дома, в кругу семьи, а другие едут в новый город. Сколько стоит жилье на новогодние праздники в разных городах Украины, сообщает OLX, пишет Delo.ua.

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В столице на праздники цены на аренду жилья стартуют от 650 грн в сутки. Двухкомнатная квартира обойдется в среднем 950 грн, а трехкомнатная — в 1400 грн.

Немного ниже цены в Харькове — однокомнатная квартира в среднем обойдется в 450 грн в сутки, двухкомнатная — 600 грн, а трехкомнатная — 950 грн. Примерно такие же цены и в Днепре и во Львове.

Похожие цены и в Одессе — 500 грн за однушку, 600 — за двухкомнатную и 1250 за трехкомнатную квартиру.

Можно поехать на новогодние праздники и в Карпаты. Дом в Яремче, например, обойдется в 800 грн в сутки. Если хочется, и в горы, и в город, то неплохим вариантом будет Ивано-Франковск или Ужгород — однокомнатную квартиру тут можно арендовать за 400-500 грн в сутки.

Напомним, Госипотеку передают в подчинение Минфину.

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