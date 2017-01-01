Суд по делу ПриватБанка "поставлен на паузу" – НБУ

Возле здания Национального банка завершилась акция протеста, которую руководство регулятора называет "проплаченной".

Суды поставили на паузу все дела по ПриватБанку. Заседаний не будет до конца января. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка на своей странице в Facebook в субботу, 21 декабря.

“Наше предновогоднее настроение могли легко испортить суды, приняв решение не в пользу государства по делам о ПриватБанке. Святой Николай решил прислушаться к желаниям Национального банка, и суды пока поставили на паузу все дела, которые рассматривались на этой неделе. Это, конечно, пока не победа. Однако праздничного настроения стало больше“, – говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, что сегодня их сотрудников ждал еще один подарок в виде прекращения акций у стен здания.

“Заказчики митинга под стенами НБУ заметили, что заседаний судов по темам вокруг ПриватБанка не будет еще до конца января, и свернули митинг. Исчезли палатки, авто, металлические бочки и сцена, стихла музыка, и никто не мерзнет на улице. Вот такая волшебная получилась ночь с 20 на 21 декабря“, – добавили в Нацбанке.

Напомним, ПриватБанк снова подал в суд на Коломойского.



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