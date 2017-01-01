Курс валют на 23 декабря: гривна продолжает дорожать

Курс доллара на межбанке в продаже упал на две копейки до 23,30 гривен за доллар, курс в покупке снизился на три копейки – до 23,27 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на понедельник, 23 декабря, укрепил гривну более чем на три копейки – до 23,29 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в субботу, 21 декабря.

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Таким образом, курс доллара упал до очередного минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 21 декабря – 2332,5284 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) – 2326,6758 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2329,1225 гривны (-3,4064);

– 100 евро – 2584,6272 гривны (-3,7796).

В последний рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже упал на две копейки до 23,30 гривен за доллар, курс в покупке снизился на три копейки – до 23,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился – 25,84 гривен за евро.

Напомним, в Нацбанке рассказали, почему не прогнозируют курс гривны.



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