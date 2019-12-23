Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

Первая часть торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем будет заключена очень скоро.

США и Китайдостигли прорыва в торговых переговорах, заявил американский президент Дональд Трамп в субботу, 21 декабря.

По его словам, первая часть сделки между странами будет заключена очень скоро.

“Мы предприняли самые жесткие меры против Китая и, как результат, достигли прорыва по торговому соглашению“, – подчеркнул Трамп.

Американский президент добавил, что Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов.

Напомним, Китай отменяет пошлины на ряд товаров из США.



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