В России назвали свою долю в поставках сжиженного газа в Европу

В Европу поступает около 12-13 млн тонн сжиженного российского газа. Этот объем больше американского на 7%, сообщил министр энергетики РФ.

В РФ назвали долю поставок газа в Европу depositphotos.com

Европа получает около 12-13 млн тонн сжиженного природного газа из РФ. Так, доля российского газа в ЕЕ достигает 20%. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает Интерфакс.

Министр отметил, что Россия опережает США по поставкам. Доля Соединенных Штатов составляет около 13%.

Напомним, стало известно, как Газпром может вернуть долг НАК.



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