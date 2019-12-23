Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России назвали свою долю в поставках сжиженного газа в Европу

Комментариев: 1
В Европу поступает около 12-13 млн тонн сжиженного российского газа. Этот объем больше американского на 7%, сообщил министр энергетики РФ.
В РФ назвали долю поставок газа в Европу
В РФ назвали долю поставок газа в Европу
depositphotos.com

Европа получает около 12-13 млн тонн сжиженного природного газа из РФ. Так, доля российского газа в ЕЕ достигает 20%. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает Интерфакс.

Министр отметил, что Россия опережает США по поставкам. Доля Соединенных Штатов составляет около 13%.

Напомним, стало известно, как Газпром может вернуть долг НАК.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Россия, Европа, газ, российский газ, транзит газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.12.2019, 13:50
Оценка:  +1
гость
А если к этому прибавить СПГ который везут в Англию и США то это еще 5-6 млн.т Зрада чи ни?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь