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В Украине увеличилось количество предприятий

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В основном, новые предприятия специализируются на оптовой торговле.
ФЛП стало больше на 2%
ФЛП стало больше на 2%
depositphotos.com

В Украине на 4% увеличилось количество предприятий, а ФЛП стало больше на 2%. Об этом свидетельствуют данные исследования системы для проверки контрагентов YouControl.

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В 2019 году (с января по октябрь) в Украине стало на 37 тыс больше предприятий — теперь их 971 тыс.

В основном, новые предприятия специализируются на оптовой торговле, недвижимости и строительстве

Также о том, в каких сферах чаще всего открывались предприятия, могут свидетельствовать данные банков, дававший кредиты для бизнеса.

Наибольший прирост кредитов за январь-октябрь 2019 года:

  • Отрасль строительства – +1,3 млрд грн;

  • Розничная торговля – +1,2 млрд грн;

  • Логистика и складское хозяйство – + 0,9 млрд грн.

Если говорить конкретно о ФЛП, то предприниматели чаще всего выбирали такие сферы для бизнеса:

  • Компьютерное программирование – 10,9%;

  • Розничная торговля – 5,9%;

  • Салоны красоты и другие бьюти-организации – 5,7%;

  • Розничная торговля в неспециализированных магазинах – 4,9%;

  • Рестораны и услуги по питанию – 4,7;

  • Грузовой автотранспорт – 3,3%

  • Розничная торговля (через почту или интернет) – 2,8%;

  • Обработка данных, размещение информации в Сети –  2,2%;

  • Аренда недвижимости – 2,2%;

  • Розничная торговля на рынке – 2,1%.

Чаще всего предприниматели открывали бизнес в сфере компьютерного программирования
Чаще всего предприниматели открывали бизнес в сфере компьютерного программирования
youcontrol.com.ua

Напомним, в Украине запустили программу поддержки бизнеса на Донбассе.

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Теги: предприятия, предприниматели, ФЛП
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