В Украине увеличилось количество предприятий

В основном, новые предприятия специализируются на оптовой торговле.

ФЛП стало больше на 2% depositphotos.com

В Украине на 4% увеличилось количество предприятий, а ФЛП стало больше на 2%. Об этом свидетельствуют данные исследования системы для проверки контрагентов YouControl.

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В 2019 году (с января по октябрь) в Украине стало на 37 тыс больше предприятий — теперь их 971 тыс.

В основном, новые предприятия специализируются на оптовой торговле, недвижимости и строительстве

Также о том, в каких сферах чаще всего открывались предприятия, могут свидетельствовать данные банков, дававший кредиты для бизнеса.

Наибольший прирост кредитов за январь-октябрь 2019 года:

Отрасль строительства – +1,3 млрд грн;

Розничная торговля – +1,2 млрд грн;

Логистика и складское хозяйство – + 0,9 млрд грн.

Если говорить конкретно о ФЛП, то предприниматели чаще всего выбирали такие сферы для бизнеса:

Компьютерное программирование – 10,9%;

Розничная торговля – 5,9%;

Салоны красоты и другие бьюти-организации – 5,7%;

Розничная торговля в неспециализированных магазинах – 4,9%;

Рестораны и услуги по питанию – 4,7;

Грузовой автотранспорт – 3,3%

Розничная торговля (через почту или интернет) – 2,8%;

Обработка данных, размещение информации в Сети – 2,2%;

Аренда недвижимости – 2,2%;

Розничная торговля на рынке – 2,1%.

Чаще всего предприниматели открывали бизнес в сфере компьютерного программирования youcontrol.com.ua

Напомним, в Украине запустили программу поддержки бизнеса на Донбассе.

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