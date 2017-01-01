В Украине увеличилось количество предприятий
В Украине на 4% увеличилось количество предприятий, а ФЛП стало больше на 2%. Об этом свидетельствуют данные исследования системы для проверки контрагентов YouControl.
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В 2019 году (с января по октябрь) в Украине стало на 37 тыс больше предприятий — теперь их 971 тыс.
В основном, новые предприятия специализируются на оптовой торговле, недвижимости и строительстве
Также о том, в каких сферах чаще всего открывались предприятия, могут свидетельствовать данные банков, дававший кредиты для бизнеса.
Наибольший прирост кредитов за январь-октябрь 2019 года:
Отрасль строительства – +1,3 млрд грн;
Розничная торговля – +1,2 млрд грн;
Логистика и складское хозяйство – + 0,9 млрд грн.
Если говорить конкретно о ФЛП, то предприниматели чаще всего выбирали такие сферы для бизнеса:
Компьютерное программирование – 10,9%;
Розничная торговля – 5,9%;
Салоны красоты и другие бьюти-организации – 5,7%;
Розничная торговля в неспециализированных магазинах – 4,9%;
Рестораны и услуги по питанию – 4,7;
Грузовой автотранспорт – 3,3%
Розничная торговля (через почту или интернет) – 2,8%;
Обработка данных, размещение информации в Сети – 2,2%;
Аренда недвижимости – 2,2%;
Розничная торговля на рынке – 2,1%.
Напомним, в Украине запустили программу поддержки бизнеса на Донбассе.
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