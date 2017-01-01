Как выбрать хороших подарок на Новый год — эксперты

Главный тренд среди подарков — персонализация.

Новый год и Рождество уже на носу, поэтому самое время выбирать подарки для друзей и родных. Как приобрести нужный подарок, выясняли журналисты ТСН.

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Не рекомендуют эксперты дарить на Новый год животных. Ведь такой подарок несет за собой море ответственности. Хозяин должен будет полюбить животное и заботится о нем долгие годы. Человек просто может быть не готов к этому. Кроме того, нужно учитывать и мнение тех людей, которые проживают с обладателем будущего подарка в одном доме. Возможно, они не хотят животное, может у кого-то аллергия.

Не стоит также дарить нижнее белье, носки, тапочки — это слишком интимно.

Если подбираете подарок женщине, исключите из списка всю кухонную утварь.

Этикет позволяет дарить духи, но только очень близким людям и только в том случае, если знаете вкус того, кому планируете дарить.

Всегда актуальный подарок — книга. Если не знаете, какую литературу предпочитает человек, дарите классику — не прогадаете.

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Мужчине не принято дарить сладости. Этот подарок может намекнуть на отсутствие мужественности.

Коллеге не стоит покупать дорогой подарок. Это может восприниматься, что вы пытаетесь подкупить начальство. Подарок должен стоить не более 30% от вашей заработной платы.

Можно дарить впечатление — сертификат на изготовление чего-то, мастер-класс, на концерт, танцы и т. д. Самый главный тренд при выборе подарка — персонализация. Вам следует знать, чем человек интересуется, что ему нравится или что бы он хотел получить в качестве подарка. Так вы покажете свою внимательность, а тот, кому подарок предназначен, будет чувствовать себя нужным и останется довольным.

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