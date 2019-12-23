В Украине в три раза меньше зарплаты, чем в Чехии

В то же время, зарплаты в Украине достигли пика за последние десять лет.

Среднестатистический работник в Чехии получает почти в 3,5 раза больше, чем в Украине. Об этом сообщил НБУ в Facebook.

Читай также: Что ожидает украинцев в 2020 году: Новые цифры

В Украине средняя зарплата составляет 382 евро, в то время, как в Чехии - 1309 евро.

В то же время, эксперты считают, что зарплаты в Украине достигли пика за последнее десятилетие.

“Судя по переводам заробитчан, достиг рекорда и отток рабочей силы из страны: за 10 месяцев года, по предыдущим данным Департамента статистики и отчетности НБУ, они перечислили в Украину $9,8 млрд (в прошлом году за этот период – $9,1 млрд). В то же время наше внимание привлекло то, что с июля поступления, которые центральный банк трактует как оплату труда за границей, составляют постоянную величину – $1,12–1,17 млрд ежемесячно“, – отмечают в НБУ.

Причина такой ситуации - сокращение разрыва в зарплате со странами, куда украинцы ездят на заработки чаще всего. Ведь с 2016 года средние зарплаты в Украине в эквиваленте евро увеличились на 85%, в то время, как в Чехии — всего на 20%.

Напомним, банки Украины заработали рекордные 59 миллиардов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram