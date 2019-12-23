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В Украине в три раза меньше зарплаты, чем в Чехии

Комментариев: 2
В то же время, зарплаты в Украине достигли пика за последние десять лет.
В Украине средняя зарплата составляет 382 евро
В Украине средняя зарплата составляет 382 евро
depositphotos.com

Среднестатистический работник в Чехии получает почти в 3,5 раза больше, чем в Украине. Об этом сообщил НБУ в Facebook.

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В Украине средняя зарплата составляет 382 евро, в то время, как в Чехии - 1309 евро.

В то же время, эксперты считают, что зарплаты в Украине достигли пика за последнее десятилетие.

“Судя по переводам заробитчан, достиг рекорда и отток рабочей силы из страны: за 10 месяцев года, по предыдущим данным Департамента статистики и отчетности НБУ, они перечислили в Украину $9,8 млрд (в прошлом году за этот период – $9,1 млрд). В то же время наше внимание привлекло то, что с июля поступления, которые центральный банк трактует как оплату труда за границей, составляют постоянную величину – $1,12–1,17 млрд ежемесячно“, – отмечают в НБУ.

Причина такой ситуации - сокращение разрыва в зарплате со странами, куда украинцы ездят на заработки чаще всего. Ведь с 2016 года средние зарплаты в Украине в эквиваленте евро увеличились на 85%, в то время, как в Чехии — всего на 20%.

Напомним, банки Украины заработали рекордные 59 миллиардов.

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Теги: НБУ, зарплаты, трудовая миграция
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Комментариев (3)
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Huper!    23.12.2019, 14:22
Оценка:  +2
Huper!
Вы меня простите, но зп в 10к в периферии платят. А если ты из совка и впадло обучаться новому, то и получаешь советскую зарплату. Мой кузин в Мелитополе больше 20 имеет на руки в 21 год, просто потому что знает английский. Не хочешь учится - сиди и ешь докторскую колбасу
Huper!    23.12.2019, 14:24
Оценка:  0
Huper!
А в Чехии на стройке без образования платят 900 евро, около того. Простите меня, но развозчик воды по Киеву имеет 23-25 в конверте, всего навсего нужны права. За налоги надо браться, а не официальную зп сравнивать
Сливной_Бачок    23.12.2019, 14:21
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Минимальная зарплата в Украине и на Росии одинаковая. Вяличие оно такое.
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