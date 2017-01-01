Правительство пересмотрит прогноз по курсу доллара — Милованов

Прогноз составляется на два года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины собирается пересмотреть макроэкономический прогноз на два года (2020-2022), который касается курса гривны по отношению к доллару. Об этом заявил министр экономразвития Тимофей Милованов на презентации планов и достижений министерства, пишет Униан.

“Что касается курса, то я думаю, что нам придется пересматривать прогноз курса в макропрогнозе в сторону большего укрепления. Это не означает, что курс будет меньше. Сейчас 23-24 гривны. Мы все равно ожидаем, что будет определенная девальвация. У нас в прогнозе курс средний был 26-27 на следующий год, но чем больше хороших новостей для экономики, тем сильнее будет курс“, - сказал Милованов.

Миловаов также акцентировал, что договоренность по поводу транзита российского газа через Украину — это положительные новости для экономики страны.

Напомним, Милованов рассказал, при каком условии гривна может укрепиться до 20 за доллар.

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