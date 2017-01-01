Украина значительно сократила траты на импорт газа

В 2019 году Украина сократила расходы на закупку газа на миллиард долларов, импортировав при этом практически одинаковый объем.

В этом году на газ потратили на миллиард долларов меньше depositphotos.com

За 11 месяцев текущего года Украина импортировала 10,7 миллиарда кубометров газа на 2,12 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

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Так, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 4,8 миллиарда кубометров газа на 942,6 миллиона долларов, из Германии 3,2 миллиарда кубометров на 628,5 миллиона долларов, из Чехии 573,9 миллиона кубометров на 107,1 миллиона долларов, из Польши – 556,8 миллиона кубометров на 106,4 миллиона долларов, из Венгрии – 460,1 миллиона кубометров на 88,4 миллиона долларов, из Франции – 385,9 миллиона кубометров на 78,6 миллиона долларов, из Австрии – 267,2 миллиона кубометров на 72,4 миллиона долларов, из Великобритании – 185,1 миллиона кубометров на 43,8 миллиона долларов, из Люксембурга – 133,7 миллиона кубометров на 32,3 миллиона долларов.

Таким образом, в этом году расходы на импорт газа снизились, поскольку в 2018 году Украины закупила 10,39 миллиарда кубометров газа на 3,12 миллиарда долларов.

Напомним, в России назвали свою долю в поставках сжиженного газа в Европу.

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