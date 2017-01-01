Украина значительно сократила траты на импорт газа
За 11 месяцев текущего года Украина импортировала 10,7 миллиарда кубометров газа на 2,12 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
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Так, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 4,8 миллиарда кубометров газа на 942,6 миллиона долларов, из Германии 3,2 миллиарда кубометров на 628,5 миллиона долларов, из Чехии 573,9 миллиона кубометров на 107,1 миллиона долларов, из Польши – 556,8 миллиона кубометров на 106,4 миллиона долларов, из Венгрии – 460,1 миллиона кубометров на 88,4 миллиона долларов, из Франции – 385,9 миллиона кубометров на 78,6 миллиона долларов, из Австрии – 267,2 миллиона кубометров на 72,4 миллиона долларов, из Великобритании – 185,1 миллиона кубометров на 43,8 миллиона долларов, из Люксембурга – 133,7 миллиона кубометров на 32,3 миллиона долларов.
Таким образом, в этом году расходы на импорт газа снизились, поскольку в 2018 году Украины закупила 10,39 миллиарда кубометров газа на 3,12 миллиарда долларов.
Напомним, в России назвали свою долю в поставках сжиженного газа в Европу.
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