МЭРТ показал место ВВП Украины в экономике мира
Доля экономики Украины по показателю валового внутреннего продукта составляет 0,3% от мирового ВВП. Такие данные обнародовал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в Facebook.
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при этом замминистра отметил, что в мировом производстве отдельных товаров Украина занимает лидирующие позиции.
“Больше всего этому способствует отечественный аграрный сектор. Например, по объему производства подсолнечника и подсолнечного масла Украина является бесспорным лидером, а по объемам выращивания кукурузы Украина уверенно занимает 4 место. При этом только в Украине выращивается 400 видов гибридных сортов данной с/х культуры“, - сообщил он.
Среди других продуктов, по объемам производства которых Украина в ТОП-10, - железная руда, пшеница, молоко и сыры.
“Однако, всего только несколько продуктов, по производству которых Украина является лидером, можно отнести к продукции со средним и высоким уровнем добавленной стоимости“, - добавил чиновник.
Напомним, Госстат ухудшил оценку по росту экономики.
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