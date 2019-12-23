В Украине планируют снизить налоги с зарплат

В 2020 году проведут реформу.

В Украине работают над снижением налогов с зарплат depositphotos.com

В Украине работают над снижением налогов с заработных плат, которое планируют внедрить в рамках будущей реформы. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов, пишет Obozrevatel.

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Налоговые ставки снизятся для украинцев, которые имеют небольшие зарплаты.

“В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована, и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено“, – сообщил Верланов.

Чиновник рассказал, что после того, как новая реформа начнет работать, украинцам не придется уклонятся от налогов.

Напомним, в НБУ предлагают отменить налог на доходы с депозитов.

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