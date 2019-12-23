Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине планируют снизить налоги с зарплат

Комментариев: 1
В 2020 году проведут реформу.
В Украине работают над снижением налогов с зарплат
В Украине работают над снижением налогов с зарплат
depositphotos.com

В Украине работают над снижением налогов с заработных плат, которое планируют внедрить в рамках будущей реформы. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов, пишет Obozrevatel.

Читай также: Что ожидает украинцев в 2020 году: Новые цифры

Налоговые ставки снизятся для украинцев, которые имеют небольшие зарплаты.

“В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована, и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено“, – сообщил Верланов.

Чиновник рассказал, что после того, как новая реформа начнет работать, украинцам не придется уклонятся от налогов.

Напомним, в НБУ предлагают отменить налог на доходы с депозитов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: налоги, ГНС, зарплата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.12.2019, 17:16
Оценка:  0
гость
Це така фігня!
Намедни, Окурок проехался не дрезине по крымскому мосту!
Судя по холуйскому, раболепскому пердежу кацапских СМИ - событие космического масштаба, не меньше!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь