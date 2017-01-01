Земельный мораторий остается - Госгеокадастр

Запрет на продажу сельхозземель будет действовать до принятия специального закона. Ежегодное продление моратория в кадастре назвали популизмом.

Решение Верховной Рады не продлевать мораторий на продажу земель не означает, что с 2020 года запрет утратит силу, напомнили в Госгеокадастре. Об этом говорится на сайте ведомства.

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В переходных положениях Земельного кодекса Украины говорится, что купля-продажа сельхозземли запрещена до вступления в силу закона об обороте земель, но не раньше 1 января 2020 года. То есть основным условием снятия моратория является не дата, а принятие специального закона. Он пока что прошел только первое чтение.

“Ежегодное продление моратория не имело юридического смысла, а выполняло прежде всего PR-цели для отдельных политических сил. Отсутствие популизма, продемонстрированное парламентом в этом году, никак не повлияет на правила игры на земельном рынке. Поэтому любые панические прогнозы не обусловливают никаких оснований“, - отметили в кадастре.

Тем временем в Раде продолжается обсуждение законопроекта о рынке земли ко второму чтению. Рассмотрение всех правок может затянуться до февраля.

Напомним, депутаты предлагают ввести компенсацию за отказ от права на получение земли.



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