Украина зафиксировала цену на транзит газа для "Газпрома" на 5 лет

Цену не будут пересматривать в течение этого времени.

“Газпром“ за транспортировку газа через Украину будет платить фиксированную цену, которая не будет меняться в течение пяти лет. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, пишет Интерфакс-Украина.

“Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы “Газпрома“ за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет“, - рассказал Козак.

В то же время, Козак отметил, что любые риски, связанные с таким решением, будут проблемой “Нафтогаза“.

“Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски “Нафтогаза Украины“ или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа“, - отметил вице-премьер.

Напомним, в РФ опровергли заключение газовых контрактов с украинскими компаниями.

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