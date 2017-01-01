В банках Украины растут депозиты

Украинцы стали чаще класть деньги в банк.

Украинцы стали чаще класть деньги на депозит в банк. Сумма Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 декабря увеличилась на 4 млрд гривен - до 462,9 млрд гривен. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда гарантирования, пишет Сегодня.

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Вклады в гривне составляют 268,6 млрд гривен, а в иностранной валюте – 194,3 млрд гривен.

В ведомстве отмечают, что 98,4% являются полностью защищенными.

Все эти средства принадлежат 43,3 млн вкладчиков. 420,1 тыс человек имеют вклады на сумму, которая составляет больше 200 тыс грн.

3% от всех вкладчиков — предприниматели.

Напомним, эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения.

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