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Зарплаты должны повышаться на 2000 в год — Милованов

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Министр анонсировал повышение зарплат и борьбу с безработицей.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства имеет планы сократить количество безработных украинцев — с 1,5 млн до 900 000 человек. Также планируют повышать зарплаты - минимум на 2000 грн в год. Об этом заявил глава ведомства Тимофей Милованов, пишет Liga.net.

“У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 млн. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту“, - говорит Милованов.

Министр рассказал, что планируется сокращение безработицы до 5% в год. Также чиновник акцентировал, что инфляция в Украине не должна превышать 5%.

Также планируют менять систему работы государственных центров занятости.

“Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходят”, - сказал глава Минэкономики.

Напомним, в Украине планируют снизить налоги с зарплат.

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Теги: Милованов, рынок труда, зарплаты
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