В Минрегионе придумали, как бороться с "замороженными" объектами строительства

В ведомстве разработали соответствующий законопроект.

Законопроект вынесен на обсуждение и разработан для регулирования правовых отношений depositphotos.com

Министерство развития общин и территорий Украины разработало законопроект, который будет регулировать достройку “замороженных“ объектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Законопроект вынесен на обсуждение и разработан для регулирования правовых отношений, когда возникают проблемы с привлечением средств для достройки проблемных объектов.

В Министерстве утверждают, что по состоянию на октябрь, в Украине насчитывается 150 объектов жилищного строительства, которые считают проблемными. Больше всего недостроенных домов в столице Украины - 51, Киевской области - 23 и Одесской — 14.

Стоит отметить, что в этот список входят и достроенные дома, которые по каким-либо причинам не могут ввести в эксплуатацию.

Чтобы такие проблемы решались, необходима законодательная база, которая будет этому способствовать.

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В Минрегионе планируют создать комиссию, которая проведет инвентаризацию и техисследование проблемных долгостроев. Список объектов должен утвердить Кабмин. И только после этого органы местного самоуправления должны будут утвердить целевые программы, которые и помогут завершить строительство таких объектов.

В Министерстве планируют, что средства на достройку таких домов ежегодно будут предусматриваться в программе социально-экономического развития соответствующего населенного пункта.

Напомним, Госипотеку передают в подчинение Минфину.

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