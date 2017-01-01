Украине предстоит выплатить $17 млрд в 2020 году

Нацбан обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу до конца этого и на весь следующий год.

Пиковые платежи приходятся на первый и третий кварталы 2020 года Пресс-центр НБУ

В 2020 году Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 миллиардов долларов. График выплат опубликован на сайте Национального банка в понедельник, 17 декабря.

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Согласно плану, правительство, центробанк, предприятия и банки за IV квартал 2019 года должны выплатить 4,694 млрд долларов, из которых 3,680 млрд долларов - основанная сумма долга, 1,014 млрд долларов - проценты.

По данным НБУ, в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,059 млрд долларов, из которых 13,060 млрд долларов - основанная сумма долга, 3,999 млрд долларов - проценты.

В следующем году пиковые выплаты приходятся на I квартал - 5,415 млрд долларов, и на III квартал - 5,237 млрд долларов.