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В Украине ускорился спад промпроизводства

Комментариев: 4
По итогам 11 месяцев объем промпроизводства в Украине снизился на 1,2%. Падение продолжается уже полгода.
Промпроизводство снова сократилось
Промпроизводство снова сократилось
Муса Магомедов / Facebook

Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики в понедельник, 23 декабря.

По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2019 к ноябрю-2018 также снизилось на 6,9%.

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Согласно данным статведомства, падение было зафиксировано во всех отраслях: перерабатывающей – на 6,4%, добывающей – на 7,9%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 12%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в ноябре сократилось на 4,6%, но с учетом сезонного фактора произошло его сокращение на 1,9%.

В целом, по итогам 11 месяцев 2019 года объем промпроизводства в Украине снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2%. Падение фиксируется непрерывно с июня. Так, в октябре было зафиксировано снижение на 5%, в сентябре – на 1,1%, в августе – на 1,7%, в июле – на 0,2%.

Напомним, Украина упала в рейтинге выплавки стали.

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Теги: Украина, глобальный экономический кризис, статистика, промышленность, промпроизводство, экономика Украины, Госстат
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  24.12.2019, 11:19
Оценка:  0
гость
Выгоните с Украины всех евреев к себе на родину пусть своих дрочат.
Via_dolorosa    24.12.2019, 11:07
Оценка:  +3
Via_dolorosa
А вы что хотели что б 1/4 часть всего реально трудоспособного населения страны выехала на заработки, а тит начался произвд. бум. А кто его делать будет и за какие шиши.
fаноним  (аноним)  24.12.2019, 11:05
Оценка:  0
fаноним
понижайте налоги и бутет вам рост
гость  (аноним)  24.12.2019, 11:01
Оценка:  0
гость
Та що вы такэ кажэтэ!? А бакс чого дешевшае, цэ фортеля цэнтробанку?
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