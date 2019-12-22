В Африке вводят новую валюту

На замену западноафриканскому франку в 2020 году будет введена новая валюта – эко. Ее будут использовать в восьми странах.

В 2020 году Франция перестанет поддерживать западноафриканский франк (CFA franc), который является общей валютой восьми западноафриканских стран, сообщает RFI.

“Президент Кот-д'ивуара Аласан Уаттара объявил о завершении существования общей региональной валюты восьми стран в Западной Африке, которую поддерживает Франция. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон объявил в Абиджане (столица Кот-д'ивуара – ред.) это исторической реформой“, - сообщает Международное французское радио.

На замену западноафриканскому франку в 2020 году будет введена новая валюта – эко. Зона её использования будет распространяться на восемь стран, входящих в экономическое сообщество стран Западной Африки. Семь из этих государств – Кот-д'ивуар, Бенин, Буркина Фасо, Мали, Нигер, Сенегал и Того – были французскими колониями. Гвинея Бисау также входит в западноафриканскую валютную зону, но колонией Франции не была.

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Париж официально уже не будет поддерживать новую валюту, как это происходит с нынешним западноевропейским франком. В свою очередь восемь стран Западной Африки не будут держать 50% своих валютных резервов во французском казначействе.

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