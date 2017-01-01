Могут ли украинцы свободно получать информацию о земельных участках

Выкладывает ли Госгеокадастр в открытый доступ информацию о земле.

Недавно окружной административный суд Киева разрешил Госгеокадастру не открывать доступ к земельным данным depositphotos.com

Открытие рынка земли активно обсуждается как среди граждан, так и среди чиновников. Нардепы вносят правки в законопроект и обещают, что анонсируют запуск рынка уже в 2020 году. Об этом пишет Сегодня.

Читай также: Земельный мораторий остается - Госгеокадастр

Реформа предполагает, что будет наведен порядок в данных кадастра, будут заполнены все реестры, земельные отношения будут упорядочены и люди смогут распоряжаться землей по своему желанию.

Однако недавно окружной административный суд Киева разрешил Госгеокадастру не открывать доступ к земельным данным.

Это означает, что пока земельный кадастр не открыт, контролировать рынок земли может лишь государство.

“В кадастровую базу внесены не все участки, а только те, которые имеют кадастровые номера, полученные при процедуре регистрации земельного участка. Тем не менее, данная база не совершенна, так как порой встречаются ошибки в данных. Как пример, может быть неправильно определено целевое назначение земельного участка или его площадь. Но базу совершенствуют, ошибки устраняют“, — отмечает Максим Близинский, адвокат ЮК “AS Legal“.

Кадастр дает возможность человеку узнать побольше о той или иной земле.

Адвокат рассказывает, что сложности возникают с участками, права на которые регистрировались до 2013 года, так как информация о них автоматически не была перенесена в новый реестр.

Также эксперт протрактовал решение суда, о котором написано выше. Он отметитл, что это решение не будет влиять на доступ к публичной информации о земле.

“Админсуд Киева не разрешил Госгеокадастру скрывать данные о земельных участках, а указал на то, что такая информация может быть беспрепятственно получена заявителем не по Закону Украины “О доступе к публичной информации“, а с учетом процедур, предусмотренных специальными нормативными актами, в частности, Законом “О государственном земельном кадастре“ и Постановлением Кабмина от 1 августа 2011 года“, —рассказывает адвокат Ирина Земляная, партнер Юридического агентства “Абсолют“.

Напомним, депутаты предлагают ввести компенсацию за отказ от права на получение земли.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram