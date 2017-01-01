В Кабмине назвали риски для экономики в 2020 году

На украинскую экономику будут негативно влиять глобальный кризис в мире и внутренние процессы, говорит Милованов.

Экономика растет, но риски для ее замедления есть, признал Милованов facebook.com/pg/mineconomdev

В следующем году наибольшим макроэкономическим риском для Украины будет внутренний, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

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По словам министра, замедление мировой экономики может существенно повлиять на украинскую экономику.

“Риск глобального кризиса, для нас важно, что есть замедление мировой экономики. Также цены на металл падают, это для нас плохо“, - заявил министр.

Однако, по его словам, в стране растут определенные направления промышленности, например, перерабатывающая и пищевая отрасли, “экономика растет“. Он добавил, что пока в министерстве не ставили KPI на следующий год, но он лично планирует сделать команду “более счастливой и эффективной“.

Также Милованов оценил инвестиционный климат Украины. По его словам, инвестклимат Украины можно оценить на “тройку“ по пятибальной шкале, которая приближается к “четверке“.

“Это мы видим в рейтингах - стабильно В, но нам к А нужно добраться“, - рассказал Милованов.

Напомним, Правительство пересмотрит прогноз по курсу доллара.



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