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Почему заморозили льготные кредиты на жилье для переселенцев

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Когда люди смогут получить деньги, чтобы оформить сделки на покупку жилья.
Люди должны получить обещанные кредиты до конца этой недели.
Люди должны получить обещанные кредиты до конца этой недели.
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Из нынешнего бюджета выделяют 200 миллионов на льготные кредиты на жилье для АТОвцев и переселенцев. Люди имели лишь три дня, чтобы успеть подать необходимые документы, найти квартиру, оформить сделку. Однако помощь государство решило заморозить. Об этом сообщает ТСН.

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Срок получения кредита истекает в конце декабре. Если люди не получат денег, то рискуют потерять и кредит, и квартиру.

Кредиты должны предоставить в организации Госмолодежьжилье. На счета этой организации люди уже внесли деньги в размере 6% от стоимости жилья. Кредиты предоставили на льготных условиях — 3% годовых, срок выплаты — до 20 лет.

Глава Госмолодежжилья Сергей Комнатный говорит, что средства заморозили - как незащищенные выплаты. Произошла такая ситуация из-за дефицита госбюджета 2019 года. Власть решала, финансировать программу или нет. И все таки приняли решение — финансирование замораживать не стоит.

Люди должны получить обещанные кредиты до конца этой недели.

Напомним, Госипотеку передают в подчинение Минфину.

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Теги: льготные кредиты, жилье для переселенцев, участники АТО
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