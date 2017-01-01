Почему заморозили льготные кредиты на жилье для переселенцев

Когда люди смогут получить деньги, чтобы оформить сделки на покупку жилья.

Из нынешнего бюджета выделяют 200 миллионов на льготные кредиты на жилье для АТОвцев и переселенцев. Люди имели лишь три дня, чтобы успеть подать необходимые документы, найти квартиру, оформить сделку. Однако помощь государство решило заморозить. Об этом сообщает ТСН.

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Срок получения кредита истекает в конце декабре. Если люди не получат денег, то рискуют потерять и кредит, и квартиру.



Кредиты должны предоставить в организации Госмолодежьжилье. На счета этой организации люди уже внесли деньги в размере 6% от стоимости жилья. Кредиты предоставили на льготных условиях — 3% годовых, срок выплаты — до 20 лет.



Глава Госмолодежжилья Сергей Комнатный говорит, что средства заморозили - как незащищенные выплаты. Произошла такая ситуация из-за дефицита госбюджета 2019 года. Власть решала, финансировать программу или нет. И все таки приняли решение — финансирование замораживать не стоит.



Люди должны получить обещанные кредиты до конца этой недели.

Напомним, Госипотеку передают в подчинение Минфину.

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