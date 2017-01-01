АЗС ускорили снижение цен после беседы с Зеленским

Стоимость топлива на автозаправках снизили сразу на 50 копеек - одну гривну, тогда как перед этим уменьшали на 10-20 копеек в день.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась накануне, операторы АЗС ускорили снижение цен на топливо, пишет профильное издание enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95 во вторник, 24 декабря.

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Так, в сетях ОККО и WOG цены бензинов и дизельное топливо опустились на 50 копеек за литр, Amic понизил цену бензинов на 80 копеек, а дизеля - на 70 копеек.

В консолидированной сети группы Приват, которая до текущего момента не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 гривну.

Отметим, во встрече с президентом приняли участие представители ОККО, WOG, Укрнафты, Укртатнафты, Amic, Glusco, Sun Oil, KLO, Укргаздобычи.

По неофициальной информации, в качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года.

Напомним, ранее президент заявил, что цены на бензин падают слишком медленно.

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