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Зеленский: Цены на бензин падают слишком медленно

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Президент призвал участников топливного рынка активнее снижать цены.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Цены на бензин в Украине продолжают снижаться. Вчера президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками топливного рынка, представителями нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций. Обсуждали цены на топливо и выхода рынка из тени. Об этом пишет Сегодня.

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В частности, президент заявил, что цены на бензин падают слишком медленно.

“Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса гривны и соответственно уменьшить цену на бензин. Не предоставить скидки, а снизить цену на табло“, – сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский акцентировал на том, что власть планирует бороться с нелегальным рынком.

“Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям – предоставьте нам. С нелегалами разберемся... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами“, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский предлагает внести изменения в госбюджет на 2020 год.

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Теги: цена на бензин, цена на топливо, Зеленский
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