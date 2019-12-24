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Витренко рассказал, когда Россия может прекратить транзит газа через Украину

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Украинская сторона рискует, если отзовет все иски против Газпрома.
Юрий Витренко
Юрий Витренко
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Есть риск, что Россия может прекратить транзит газа, если Нафтогаз отзовет свои иски против Газпрома. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, пишет hromadske.

“Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется. А потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск“, - подчеркнул он.

Витренко акцентировал, что поэтому Украина работает над договором, который сможет минимизировать риски.

“И это сложное такое дело, и поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло“, - добавил Витренко.

Витренко также сказал, что Нафтогаз рассчитывает на то, что европейские партнеры поддержат Украину.

“Чтобы все же оказывалось определенное давление на российскую сторону, чтобы они действительно добросовестно отработали эти документы и они были подписаны уже на этой неделе, и этот протокол был внедрен в жизнь, а не остался только на бумаге“, - сказал Витренко.

Напомним, Герус сообщил, на что потратят долг Газпрома.

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Теги: Нафтогаз, Газпром, транзит газа через украину
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Операторська    24.12.2019, 13:06
Оценка:  +1
Операторська
а коли це московія дотримувалась договорів? звичайно що надує ...
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