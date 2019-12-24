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Доллар в покупке упал ниже 23 гривен

Комментариев: 3
В обменных пунктах доллар покупают уже по 22,92, а евро по 25,32. Курс продажи также продолжает снижаться.
Из-за падения доллара планируют пересмотреть курс гривны в бюджете-2020
Из-за падения доллара планируют пересмотреть курс гривны в бюджете-2020
depositphotos.com

В обменниках продолжается падение курса доллара до минимальных уровней за три года, сообщает BIN.ua.

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Так, во вторник, 24 декабря, курс продажи наличного доллара понизился на 6,95 коп. до 23,2803 UAH/USD, курс покупки - на 11,72 коп. до 22,9324 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 16,62 коп. до 25,3200 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,33 коп. до 25,8665 UAH/EUR.

Напомним, в Африке вводят новую валюту.

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  24.12.2019, 14:42
Оценка:  0
гость
Покупали украинцы бакс = 28 грн. Сдают по 23 грн. Навар 5 грн. с 1 баксюка. Спасибо МВФ - пейсатой валютной мафии. Общипываем украинцев далее.
Антибес    24.12.2019, 14:20
Оценка:  -2
Антибес
И шо теперь? Цены хоть и с меньшим темпом, но все-равно растут.А такой курс валют не выгоден заробитчанам, в первую очередь тем кто батрачит на польского пана.)))))
Люблю_Украину    24.12.2019, 14:12
Оценка:  -1
Люблю_Украину
в январе выплаты по кредитам, посмотрите на курс)
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