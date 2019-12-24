Доллар в покупке упал ниже 23 гривен

В обменных пунктах доллар покупают уже по 22,92, а евро по 25,32. Курс продажи также продолжает снижаться.

В обменниках продолжается падение курса доллара до минимальных уровней за три года, сообщает BIN.ua.

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Так, во вторник, 24 декабря, курс продажи наличного доллара понизился на 6,95 коп. до 23,2803 UAH/USD, курс покупки - на 11,72 коп. до 22,9324 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 16,62 коп. до 25,3200 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,33 коп. до 25,8665 UAH/EUR.

Напомним, в Африке вводят новую валюту.



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