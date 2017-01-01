Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Комментариев: 0
Закон поможет уменьшить коррупцию среди чиновников.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Читай также: В Украине увеличилось количество предприятий

Главная цель закона — сократить коррупционные риски для чиновников при проверках бизнеса. Также закон будет защищать права потребителей.

Стоит отметить, что новый документ согласовывает украинское законодательство с европейским в сфере государственного рыночного надзора.

Законом установят прозрачные требование к тем людям, которые будут входить в инспекции надзора.
Защищает закон и бизнес. Проверку продукции теперь можно будет проводить лишь на основе веских доказательств, что она является опасна и представляет собой риск.

В то же время, на субъектов хозяйствования будет накладываться штраф, если они будут нарушать закон в сфере рыночного надзора.

Напомним, Зеленский прокомментировал закрытие игорных заведений.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: Зеленский, давление на бизнес, предприниматели
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь