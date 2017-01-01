Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
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Главная цель закона — сократить коррупционные риски для чиновников при проверках бизнеса. Также закон будет защищать права потребителей.
Стоит отметить, что новый документ согласовывает украинское законодательство с европейским в сфере государственного рыночного надзора.
Законом установят прозрачные требование к тем людям, которые будут входить в инспекции надзора.
Защищает закон и бизнес. Проверку продукции теперь можно будет проводить лишь на основе веских доказательств, что она является опасна и представляет собой риск.
В то же время, на субъектов хозяйствования будет накладываться штраф, если они будут нарушать закон в сфере рыночного надзора.
Напомним, Зеленский прокомментировал закрытие игорных заведений.
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