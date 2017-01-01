Закон поможет уменьшить коррупцию среди чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Читай также: В Украине увеличилось количество предприятий

Главная цель закона — сократить коррупционные риски для чиновников при проверках бизнеса. Также закон будет защищать права потребителей.



Стоит отметить, что новый документ согласовывает украинское законодательство с европейским в сфере государственного рыночного надзора.



Законом установят прозрачные требование к тем людям, которые будут входить в инспекции надзора.

Защищает закон и бизнес. Проверку продукции теперь можно будет проводить лишь на основе веских доказательств, что она является опасна и представляет собой риск.



В то же время, на субъектов хозяйствования будет накладываться штраф, если они будут нарушать закон в сфере рыночного надзора.

Напомним, Зеленский прокомментировал закрытие игорных заведений.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram