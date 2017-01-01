Министр рассказал о системе кредитования фермеров

В Украине для внедрения механизма кредитования создадут реестр фермеров. Деньги получить можно будет еще до открытия рынка земли, сообщил глава Минэкономики.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов пообещал внедрить систему финансовой поддержки фермеров, которые хотят купить землю, еще до открытия рынка земли. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

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При этом для внедрения механизма Раде нужно принять несколько законопроектов, постановлений. Также расписать критерии, внести фермеров в фермерский реестр, описать механизм.

“Это будет сделано заранее до открытия рынка. Первые шаги, план, как это должно происходить, уже расписан и принят Кабинетом министров“, - сказа он.

Милованов назвал два аспекта субсидирования фермеров из государственного бюджета.

“Компенсация ставок для того, чтобы человек имел возможность купить землю. И страхование. Много людей придет и скажет: я фермер. Очень хорошо, что вы фермер, а где ваша финансовая отчетность? А ее нет, потому что человек с наличными работал. Но мы хотим, чтобы теперь этот фермер работал в чистую, чтобы он стал собственником земли“, - рассказал он.

Министр заявил, что на первом этапе страхование решит определенную проблему, позволит тем, кто еще не имеет отношений с банками, их получить.

“И мы как государство готовы страховать для банка риск того, что этот фермер, возможно, не сможет работать эффективно. А через год работы банк уже будет знать кредитную историю“, - заявил Милованов.

Он также заявил, что после того, как фермеры поймут, что открытие рынка земли не несет проблем, сами попросят допустить иностранцев. По словам Милованова, спустя полгода-год после открытия рынка земли в октябре 2020 года земельная реформа станет приемлемой и с экономической, и с политической точки зрения.

“Сами фермеры, когда поймут, как оно все работает и убедятся, что нет больших проблем, первыми пойдут и скажут: пустите нам иностранцев. Условно, я взял сто гектаров или тысячу, и хочу теперь не продавать перекупщикам или напрямую в порт, а хочу иметь свою небольшую торговую марку, скажем, какой-то пасты, и продавать ее в Польшу, Турцию, Штаты и Китай. Для этого нужно построить переработку. Для этого нужен партнер. Где дешевое кредитование? В Европе. Где чистые и прозрачные бизнесмены? В развитых странах“, - сообщил министр.

Милованов отметил, что фермерам необходимо для этого убедиться, что с открытием рынка земли у них государстве не отберет землю.

Напомним, в Кабмине назвали риски для экономики в 2020 году.



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