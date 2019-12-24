Такой возможностью рекомендуют воспользоваться украинцам, которые ездят на заработки за границу.

В Украине проведут налоговую амнистию. Соответствующий законопроект уже почти согласован с Министерством финансов Украины. Об этом в интервью “Минфину“ сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Чиновник отметил, что принуждать к амнистии никого не будут — все на добровольных началах. Но некоторым людям рекомендуется ею воспользоваться — речь идет о украинцах, которые работают за границей.

“Налоговая амнистия — это хороший стимул для налогоплательщиков выйти в “белую“ перед тем, как об их активах узнает государство. Это абсолютно добровольный процесс. Никто не полезет к вам под матрас считать деньги. Если у человека доходы легальные, он уже уплатил с них налоги, они не подлежат амнистии, они уже “белые“. Амнистируется только то, что “черное“, — подчеркнул глава налогового комитета.

Гетманцев считает, что людям, которые ездят на заработки в другие страны, следует воспользоваться такой возможностью.

“Получая доход в другой стране, гражданин Украины обязан его задекларировать здесь и уплатить налоги. Если речь идет, например, о Польше, с которой у нас заключен договор об избежании двойного налогообложения, алгоритм другой. По итогам года человек получает в польской налоговой службе справку о полученном доходе и уплаченном с него налоге. Предъявляет декларацию в украинскую налоговую и доплачивает только разницу между рассчитанным украинским и уплаченным польским налогами. Кстати, в случае с Польшей ничего доплачивать не придется“, — рассказал глава налогового комитета.

Напомним, в Украине планируют снизить налоги с зарплат.

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