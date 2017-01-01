Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В госреестр должников попали почти два миллиона украинцев

Комментариев: 0
Минюст относит к должникам лиц, которые не выполнили решений суда, просрочили админштраф, алименты или кредит.
В Украине растет количество должников
В Украине растет количество должников
depositphotos.com

С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн украинцев. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на реестр Министерства юстиции Украины.

Читай также: Украине предстоит выплатить $17 млрд в 2020 году

При этом 8% из этого количества составляют компании-должники, а 92% - физические лица.

Чаще всего в ЕРД попадают из-за проигрыша в суде и не выполнения решений суда; неоплаченного админштрафа (например, за нарушение правил дорожного движения);  неоплаченные вовремя коммунальные услуги, невыплаченные алименты или кредит, задолженность по которому банк взимает через нотариуса.

Юристы предупреждают, что должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг.

Напомним, Герус сообщил, на что потратят долг Газпрома.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: Минюст, долги, украинцы, Минюст Украины, должники, реестр, госреестр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь