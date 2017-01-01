Кабмин запускает госсервис проверки квитанций - Дубилет

Теперь квитанции в госучреждении можно будет предоставлять в электронной форме.

Кабинет министров Украины решил создать государственный сервис, который будет проверять квитанции. Сервис доступен по адресу check.gov.ua, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

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Чтобы проверить квитанцию необходимо знать ее код, который нужно будет ввести на странице вышеуказанного сайта.

Пока к сервису подключили лишь два банка - ПриватБанк и monobank. В скором времени планируют подключить и другие банки.

Учреждения имеют месяц на подготовку к получению новых электронных квитанций. Планируют запустить и горячую линию. Там украинцы смогут оставить жалобу, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.

“Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их в бумаге с мокрой печатью. Сейчас, если вы платите госуслуги (паспорт, авто, загс и тому подобное) — у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через интернет-банк или мобильное приложение“, - написал Дубилет.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина откажется от бумажных квитанций.

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