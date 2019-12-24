Милованов в ноябре получил 80 тыс грн

Заместители получили еще больше.

В ноябре министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил 80 тыс гривен. Заместители министра получили больше - от 143 тыс до 195,3 тыс гривен. Об этом пишут Українські новини.

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Общая сумма зарплаты Милованова составила 79 883 гривны. После уплаты налогов чиновник получил 64 306 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты оказалась выше, чем у министра - 156 387 гривен.

Общая сумма зарплаты Милованова составила 79 883 гривны ukranews.com

Напомним, ранее Милованов рассказал о своей зарплате.





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© Finance.bigmir.net Милованов рассказал о своей зарплатеИсточник: http://finance.bigmir.net/news/103686-Milovanov-rasskazal-o-svoej-zarplate © Finance.bigmir.net

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