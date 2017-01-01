В Украине увеличили выплаты сиротам и детям с инвалидностью

Дети-сироты будут получать каждый месяц на тысячу гривен больше, а дети с инвалидностью - три тысячи.

Кабинет министров увеличил размер пособия социальной помощи для детей-сирот и детей с инвалидностью на 2020 год. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба правительства во вторник, 24 декабря.

Читай также: Казначейство перечислило более 300 млн на зарплаты шахтерам

В 2020 году возрастет размер пособия на одного человека будет составлять на более чем 1000 грн/мес.(с 2 до 2,5 прожиточных минимумов) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. А также на более чем 3000 грн/мес. (с 2 до 3,5 прожиточных минимумов) для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

“Также на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение для родителей-воспитателей и приемных родителей. С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста“,- добавил Гончарук.

Напомним, почему заморозили льготные кредиты на жилье для переселенцев.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram