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В Украине проведут капремонт газопровода Уренгой-Помары-Ужгород

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Речь идет о передаче кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка от Укртрансгаза к Оператору ГТС.
ЕБРР и ЕИБ выделили деньги Украине еще в 2014 году
ЕБРР и ЕИБ выделили деньги Украине еще в 2014 году
depositphotos.com

Кабинет министров одобрил постановление для проведения капитального ремонта магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, по которому экспортируется российский газ в Европу. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале во вторник, 24 екабря.

Как отметил Гончарук, который присутствовал на закрытом заседании правительства, постановление разработано во исполнение ряда решений относительно внедрения модели анбандлинга Нафтогаза.

“Речь идет о передаче кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка от АО Укртрансгаз к ООО Оператор ГТС Украины“, – добавил премьер.

Напомним, Гончарук рассказал, почему возникли сложности с выполнением госбюджета.

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Гончарук рассказал, почему возникли сложности с выполнением госбюджета

Источник: http://finance.bigmir.net/news/103912-Goncharuk-rasskazal--pochemu-voznikli-slozhnosti-s-vypolneniem-gosbjudzheta
© Finance.bigmir.net
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Теги: ГТС, ремонт, ЕБРР, Кабмин Украины, правительство Украины, газопровод, Алексей Гончарук
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