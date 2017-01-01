В Украине проведут капремонт газопровода Уренгой-Помары-Ужгород
Кабинет министров одобрил постановление для проведения капитального ремонта магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, по которому экспортируется российский газ в Европу. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале во вторник, 24 екабря.
Как отметил Гончарук, который присутствовал на закрытом заседании правительства, постановление разработано во исполнение ряда решений относительно внедрения модели анбандлинга Нафтогаза.
“Речь идет о передаче кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка от АО Укртрансгаз к ООО Оператор ГТС Украины“, – добавил премьер.
Напомним, Гончарук рассказал, почему возникли сложности с выполнением госбюджета.
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Источник: http://finance.bigmir.net/news/103912-Goncharuk-rasskazal--pochemu-voznikli-slozhnosti-s-vypolneniem-gosbjudzheta
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