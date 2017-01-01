В Украине проведут капремонт газопровода Уренгой-Помары-Ужгород

Речь идет о передаче кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка от Укртрансгаза к Оператору ГТС.

ЕБРР и ЕИБ выделили деньги Украине еще в 2014 году depositphotos.com

Кабинет министров одобрил постановление для проведения капитального ремонта магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, по которому экспортируется российский газ в Европу. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале во вторник, 24 екабря.

Как отметил Гончарук, который присутствовал на закрытом заседании правительства, постановление разработано во исполнение ряда решений относительно внедрения модели анбандлинга Нафтогаза.

“Речь идет о передаче кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка от АО Укртрансгаз к ООО Оператор ГТС Украины“, – добавил премьер.

Напомним, Гончарук рассказал, почему возникли сложности с выполнением госбюджета.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram