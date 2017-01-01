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Переплату по налогам теперь можно возвращать онлайн

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Налоговая запустила специальных сервис.
Заявку на возврат налогов можно подать в личном кабинете налогоплательщика в режиме онлайн.
Заявку на возврат налогов можно подать в личном кабинете налогоплательщика в режиме онлайн.
depositphotos.com

Государственная налоговая служба анонсировала запуск электронного сервиса, с помощью которого можно будет вернуть излишние налоги или те, которые были уплачены по ошибке Об этом сообщает пресс-служба налоговой.

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Заявку на возврат налогов можно подать в личном кабинете налогоплательщика в режиме онлайн.

Заявление сразу отправится в электронный журнал. Это существенно сократит время на обработку заявки и сроки возвращения денег.

Также с помощью интернета теперь можно возвращать излишне уплаченные суммы налога на доходы физических лиц по результатам годового декларирования.

Напомним, в Украине проведут налоговую амнистию.

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Теги: налоги, налоговая система украины
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