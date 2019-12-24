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В декабре за тепло заплатим меньше на 400 грн — Гончарук

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Премьер рассказал, почему цены в платежках станут меньше.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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В декабре украинцы заплатят за отопление на 300-400 грн меньше. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет Интерфакс-Украина.

“Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих платежках на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике “, - сказал премьер.

Премьер сказал, что суммы в платежках будут меньше примерно на 300-400 грн, что очень ощутимо для граждан.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, что делать в случае оплаты коммуналки до начисления субсидий.

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Теги: Гончарук, коммуналка, тарифы на тепло
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.12.2019, 18:20
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гость
Это не заслуга правительства—это теплая зима помогла
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