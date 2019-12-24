Каждый третий украинец сталкивался с мошенничеством в Интернете

Множество людей пострадало за последний год.

34% опрошенных украинцев обозначили, что пострадали от мошенников в Интернете за последний год depositphotos.com

В Украине треть граждан когда-либо страдали от действий мошенников в Интернете. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования цифровой грамотности украинцев, пишет Сегодня.

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34% опрошенных украинцев обозначили, что пострадали от мошенников в Интернете за последний год. Каждый десятый утверждает, что им часто встречаются веб-сайты, которые требуют личную информацию.

“Практически столько же констатируют мошенническое использование их кредитной или дебетовой карты за последние 12 месяцев“, – отмечается в результатах исследования.

Больше всего украинцев пострадало на неподконтрольных стране территориях (37,1%). Также часто страдают люди с нарушениями слуха - 46,1%.

Напомним, в Украине активизировались мошенники за квартирами.

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