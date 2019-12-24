Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Каждый третий украинец сталкивался с мошенничеством в Интернете

Комментариев: 1
Множество людей пострадало за последний год.
34% опрошенных украинцев обозначили, что пострадали от мошенников в Интернете за последний год
34% опрошенных украинцев обозначили, что пострадали от мошенников в Интернете за последний год
depositphotos.com

В Украине треть граждан когда-либо страдали от действий мошенников в Интернете. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования цифровой грамотности украинцев, пишет Сегодня.

Читай также: Как не стать жертвой мошенника при выборе новогоднего подарка

34% опрошенных украинцев обозначили, что пострадали от мошенников в Интернете за последний год. Каждый десятый утверждает, что им часто встречаются веб-сайты, которые требуют личную информацию.

“Практически столько же констатируют мошенническое использование их кредитной или дебетовой карты за последние 12 месяцев“, – отмечается в результатах исследования.

Больше всего украинцев пострадало на неподконтрольных стране территориях (37,1%). Также часто страдают люди с нарушениями слуха - 46,1%.

Напомним, в Украине активизировались мошенники за квартирами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: мошенники, мошенничество в интернете
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.12.2019, 19:17
Оценка:  0
гость
Очень много скотов в ОЛХ, сидит в донецкой и луганской областях. Город Северск например. Город Донецк, выставляют на продажу электронику в рублях. Друзья - сепрюги?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь