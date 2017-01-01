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Курс валют на 26 декабря: гривна на очередном максимуме

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Курс доллара на межбанке в продаже упал на три копейки до 23,25 гривен за доллар, курс в покупке снизился на две копейки – до 23,24 гривен за доллар.
Гривна продолжает дорожать
Гривна продолжает дорожать
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на четверг, 26 декабря, укрепил гривну более чем на две копейки – до 23,25 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 24 декабря.

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Таким образом, курс доллара упал до очередного минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен сегодня – 2327,5766 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) – 2326,6758 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2325,5155 гривны (-2,0611);

– 100 евро – 2576,6712 гривны (-1,1199).

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже упал на три копейки до 23,25 гривен за доллар, курс в покупке снизился на две копейки – до 23,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на четыре копейки – 25,76 гривен за евро.

Напомним, Украине предстоит выплатить $17 млрд в 2020 году.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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