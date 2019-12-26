Украина нарастила импорт мандаринов на 10%

Основными поставщиками мандаринов в январе-октябре были Турция и Египет. Эти две страны обеспечили 68% от всего импорта.

За 10 месяцев 2019 года Украина увеличила импорт мандаринов на 10% или на 6,6 тысяч тонн – до 73,4 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщила ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса на своей странице в Facebook во вторник, 24 декабря.

Читай также: Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС

Основными поставщиками мандаринов в январе-октябре были Турция, которая экспортировала в Украину 36 тысяч тонн (49% от всего импорта) и Египет – 14,3 тысяч тонн (19%). Также поступали партии мандаринов из Испании – 5,3 тысяч тонн (7%), Пакистана – 4,2 тысяч тонн (6%) и Италии – 3,2 тысяч тонн (4%).

Отмечается, что за последние пять лет, с 2014 по 2018 год, импорт мандаринов в Украину вырос на 4%, или на 6,5 тыс. тонн – до 164,6 тыс. тонн.

На данный момент средняя цена на мандарины в основных сетях супермаркетах составляет 25,95 грн/кг.

Напомним, импорт яблок в Украину вырос в шесть раз.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram