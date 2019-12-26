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Украина нарастила импорт мандаринов на 10%

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Основными поставщиками мандаринов в январе-октябре были Турция и Египет. Эти две страны обеспечили 68% от всего импорта.
Средняя цена на мандарины в сетях супермаркетах составляет 25,95 грн/кг
Средняя цена на мандарины в сетях супермаркетах составляет 25,95 грн/кг
depositphotos.com

За 10 месяцев 2019 года Украина увеличила импорт мандаринов на 10% или на 6,6 тысяч тонн – до 73,4 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщила ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса на своей странице в Facebook во вторник, 24 декабря.

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Основными поставщиками мандаринов в январе-октябре были Турция, которая экспортировала в Украину 36 тысяч тонн (49% от всего импорта) и Египет – 14,3 тысяч тонн (19%). Также поступали партии мандаринов из Испании – 5,3 тысяч тонн (7%), Пакистана – 4,2 тысяч тонн (6%) и Италии – 3,2 тысяч тонн (4%).

Отмечается, что за последние пять лет, с 2014 по 2018 год, импорт мандаринов в Украину вырос на 4%, или на 6,5 тыс. тонн – до 164,6 тыс. тонн.

На данный момент средняя цена на мандарины в основных сетях супермаркетах составляет 25,95 грн/кг.

Напомним, импорт яблок в Украину вырос в шесть раз.

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Теги: Украина, Турция, фрукты, Египет, Импорт, Фрукты и овощи
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  26.12.2019, 11:06
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гость
ХА-ХА! Под видом турецких мандарины из Абхазии поступают. А Украина вроде ее не признавала? Вот такой бизнес...Грузины везут мандарины в Россию под видом Абхазских, Абхазия в Украину под видом Турецких. И пох на непризнания и "войнушку". Бизнес рулит!
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