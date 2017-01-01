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Цены на нефть закрепились выше 67 долларов

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Нефть марки Brentстоит $67,20 за баррель, а сорт WTIподорожал до $61,13. Спред между контрактами составляет $6,07 в пользу Brent.
Цена на нефть приближается к $70 за баррель
Цена на нефть приближается к $70 за баррель
depositphotos.com

Мировые цены на нефть эталонных марок выросли по итогам последней торговой сессии, закрепившись выше $67 за баррель. Об этом стало известно вечером в среду, 25 декабря.

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Так, февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на $0,81 (1,22%) – до $67,20 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $0,61 (1,01%) – до $61,13 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,07 в пользу Brent.

Напомним, нефть подорожала до максимума за три месяца.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent, подорожание нефти
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