Цены на нефть закрепились выше 67 долларов

Нефть марки Brentстоит $67,20 за баррель, а сорт WTIподорожал до $61,13. Спред между контрактами составляет $6,07 в пользу Brent.

Цена на нефть приближается к $70 за баррель depositphotos.com

Мировые цены на нефть эталонных марок выросли по итогам последней торговой сессии, закрепившись выше $67 за баррель. Об этом стало известно вечером в среду, 25 декабря.

Читай также: Сколько Россия заплатит Украине за транзит нефти

Так, февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на $0,81 (1,22%) – до $67,20 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $0,61 (1,01%) – до $61,13 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,07 в пользу Brent.

Напомним, нефть подорожала до максимума за три месяца.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram