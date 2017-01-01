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Дефицит госбюджета в 190 раз превышает прошлогодний

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Бюджет страны недополучил почти 35 млрд грн.
Свободный бюджет выполнен с дефицитом 6,882 миллиарда гривен
Свободный бюджет выполнен с дефицитом 6,882 миллиарда гривен
depositphotos.com

Дефицит государственного бюджета в 190 раз превышает дефицит за аналогичный период прошлого года. В этом году не хватило 34,860 миллиарда гривен, чтобы закрыть госбюджет. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства.

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В то же время, свободный бюджет выполнен с дефицитом 6,882 миллиарда гривен.

Стоит отметить, что доходы бюджета страны в этом году предусматривались на уровне 1,026 триллиона гривен, расходы — 1,112 триллиона гривен. Предельный объем дефицита устанавливали на уровне 89,989 миллиарда гривен.

Из-за невыполнения бюджета Минфин принял решение заморозить некоторые выплаты, которые не попадают под статью “обязательных“ - зарплаты, пенсии, соцвыплаты продолжат начислять.

Гоударственный бюджет на следующий год основан на курсе 27 гривен за доллар. Предполагается, что доходы бюджета будут находиться на уровне 1,09 триллиона гривен, а расходы составят 1,19 триллиона гривен.

Напомним, Гончарук рассказал, почему возникли сложности с выполнением госбюджета.

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Теги: Госбюджет, Дефицит бюджета, Минфин
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