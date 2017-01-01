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Мораторий на продажу земли будет продлен

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Нардепы не рассмотрели закон об открытии рынка земли.
Украина имеет в собственности 1,04 тыс га земель сельхозназначения
Украина имеет в собственности 1,04 тыс га земель сельхозназначения
depositphotos.com

Закон об открытии рынка земли нардепы так и не приняли в этом году. Поэтому мораторий на куплю-продажу земли в Украине будет продлен. Правда, для этого необходим новый закон. Об этом сообщили в пресс-службе Госгеокадастра.

“Основным условием отмены моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения было вступление в силу закона об обороте земель. Поскольку принятие закона не произошло, в действие вступили пункты 14 и 15 раздела Х „Переходные положения“ Земельного кодекса“, — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что пока нардепы не примут закон, который будет разрешать покупать/продавать землю в Украине, подобные операции запрещены.

По состоянию на 1 октября Украина имеет в собственности 1,04 тыс га земель сельхозназначения.

Напомним, министр рассказал о системе кредитования фермеров.

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Теги: рынок земли, мораторий на продажу земли, земля
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