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В налоговой опубликовали план проверок бизнеса

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В 2020 году планируют провести на 20% меньше проверок, чем в этом.
В следующем году будет меньше проверок, чем в этом
В следующем году будет меньше проверок, чем в этом
depositphotos.com

Налоговая служба опубликовала график плановых проверок бизнеса в Украине. Планируют проверить 4,1 тыс предприятий, которые считаются рисковыми. Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.

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Почти 1 тыс предприятий, которые подлежат проверке, имеют 3 риска неуплаты налогов высокой степени. Около 550 предприятий имеют 4 риска, примерно 500 – 5 рисков.

Есть несколько критериев, по которым оценивают, рисковое предприятие или нет:

  1. уровень уплаты налогов ниже уровня в среднем по отрасли;
  2. наличие отношений с контрагентами, которые находятся в состоянии розыска, ликвидации, банкротства и т.д.;
  3. наличие информации о неподтверждении реального совершения операции по приобретению;
  4. наличие расхождений у плательщика налогов в соответствии с системой автоматизированного налогового обязательства и налогового кредита в разрезе контрагентов (завышение налогового кредита);
  5. осуществление внешнеэкономических операций через нерезидентов, зарегистрированных в офшорных зонах.

В налоговой акцентируют, что в следующем году планируют провести на 20% меньше проверок, чем в этом.

С графиком проверок можно ознакомиться на сайте ведомства.

Напомним, переплату по налогам теперь можно возвращать онлайн.

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Теги: налоговая, проверка бизнеса, налоговая служба, предприниматели
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