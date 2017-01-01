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Состояние финсектора Украины наилучшее за годы независимости — НБУ

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Украинская экономика растет быстрее, чем прогнозировалось.
В НБУ заявляют, что риски финансовой стабильности являются несущественными
В НБУ заявляют, что риски финансовой стабильности являются несущественными
Пресс-центр НБУ

В Национальном банке Украины придерживаются мнения, что состояние финансового сектора страны сегодня наилучшее за годы независимости Украины. Также в НБУ заявляют, что риски финансовой стабильности являются несущественными. Об этом говорили участники заседания Совета по финансовой стабильности, передает пресс-служба НБУ.

“В мире появляется осторожный оптимизм и значительно лучше ожидания на 2020 год, чем были несколько месяцев назад. Украинская экономика растет быстрее, чем прогнозировалось, инфляция вошла в целевой диапазон. В то же время сокращаются объемы промышленного производства, что преимущественно связано с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на отдельных мировых товарных рынках, в частности динамикой цен на металлы”, – говорится в сообщении.

В НБУ также утверждают, что объем депозитов в украинских банках растет, как и объемы вкладов в инвалюте.

Напомним, Украине предстоит выплатить $17 млрд в 2020 году.

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Теги: НБУ, финансовый сектор, рост экономики
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