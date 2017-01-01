Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине продолжают падать цены на бензин

Комментариев: 0
На некоторых заправках цена снизилась почти на гривну.
Крупные заправочные станции стали активнее снижать цены
Крупные заправочные станции стали активнее снижать цены
depositphotos.com

В Украине продолжают падать цены на бензин. Крупные заправочные станции (OKKO и WOG) стали активнее снижать цены — на 50 копеек за литр. Об этом сообщает enkorr.

Читай также: Зеленский: Цены на бензин падают слишком медленно

Подешевело топливо и на заправках Glusco — на 90 коп/л.

А-95 на OKKO сегодня стоит 29,99 грн/л,на WOG - 29,49 грн/л, на Glusco - 28,95 грн/л.

На остальных заправках цена колеблется в районе 28 грн за литр бензина.

Напомним, АЗС ускорили снижение цен после беседы с Зеленским.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: бензин, цена на бензин, АЗС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь