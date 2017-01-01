На некоторых заправках цена снизилась почти на гривну.

В Украине продолжают падать цены на бензин. Крупные заправочные станции (OKKO и WOG) стали активнее снижать цены — на 50 копеек за литр. Об этом сообщает enkorr.

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Подешевело топливо и на заправках Glusco — на 90 коп/л.

А-95 на OKKO сегодня стоит 29,99 грн/л,на WOG - 29,49 грн/л, на Glusco - 28,95 грн/л.

На остальных заправках цена колеблется в районе 28 грн за литр бензина.

Напомним, АЗС ускорили снижение цен после беседы с Зеленским.

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