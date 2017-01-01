Украина экспортировала елочных игрушек на 7,5 млн долларов

Наиболее активно покупают украинские новогодние украишения Нидерланды.

83,1% изделий, которые ушли на экспорт, изготовлены из стекла depositphotos.com

Украина в этом году экспортировала новогодних игрушек на 7,7% больше, чем в прошлом. За 10 месяцев этого года общая сумма выручки составила 7,5 млн долларов. Об этом в Facebook написал торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Торгпред утверждает, что 83,1% изделий, которые ушли на экспорт, изготовлены из стекла.

Наиболее активно покупают украинские елочные игрушки Нидерланды — 34,1% экспорта ушел именно в эту страну. 56,2% изделий отвезли на продажу в другие европейские страны.

Также Украина продает игрушки в Польшу, Германию, Беларусь, Швейцарию, Россию и другие страны.

“Существенно выросли поставки новогодних украшений за 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним периодом в Латвию (в 2,9 раза), Грузию (в 2,4 раза), Молдову (в 2,3 раза), Румынию (в 2,1 раза), США (в 2,1 раза), Италию (в 1,9 раза)“, - уточнил Качка.

Недавно украинские елочные игрушки стали покупать Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова.

Напомним, в Испании установили самую дорогую елку в мире.

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