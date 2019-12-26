Кабмин создал штаб по борьбе с ухудшением промышленного производства

Правительство считает, что падение промышленности приобрело системный характер.

В последнее время падение промышленности стало более активным Пресс-служба Кабмина

Кабмин принял решение создать штаб, который будет бороться с падением украинской промышленности. Решение было принято из-за того, что в последнее время падение промышленности стало более активным. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

“Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства. Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности; также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ и портов“, — сообщил Милованов.

Министр утверждает, что Кабмин активизирует 13 направлений работы для того, чтобы остановить падение производства.

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Милованов акцентировал, что падение в промышленном секторе страны фиксируется уже 6 месяцев подряд. Такая ситуация возникла из-за промышленного кризиса.

“Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как нехватка спроса в сочетании с негативным влиянием укрепления гривны на конкурентоспособность отечественных производителей“, добавил Милованов.

В Госстате утверждают, что в прошлом месяце производство в промышленном секторе сократилось на 7,5%, в октябре — на 5%.

Напомним, в Украине ускорился спад промпроизводства.

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