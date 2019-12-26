НБУ просит банки снизить ставки по депозитам

Если снизится ставка по депозиту, то подешевеют и кредиты.

Письма подобного характера НБУ рассылает не первый раз Пресс-центр НБУ

Нацбанк просит банки снизить ставки по депозитам. Регулятор написал письма с такой просьбой, которые были отправлены членам правления и наблюдательным советам государственных банков. Об этом рассказала первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью “Минфину“.

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Чиновница утверждает, что письма подобного характера НБУ рассылает не первый раз.

“Мы пишем такие письма каждый раз, когда меняем ставку“, — отметила она.

Также Рожкова отметила, что в быстро на просьбу отреагировал ПриватБанк, а вот Ощадбанк пока не спешит менять цены на депозиты.

“Процентная ставка по депозиту должна защитить вкладчика от инфляции и дать немного заработать. Это пассивный доход. Если у нас инфляция 5% и еще 5% дополнительно вкладчик может заработать — это 10% по депозиту. Но это не должно быть 18%“, — отметила Рожкова.

Чиновница рассказала, что если снизится ставка по депозиту, то подешевеют и кредиты.

“Если ставка по депозитам высокая, то и по кредитам тоже, и тогда бизнес развиваться не будет. А это значит — не будет рабочих мест, поступлений в бюджет и тому подобное. Люди должны это понимать“, — резюмировала Рожкова.

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